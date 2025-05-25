شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: مصر بها 7500 مزرعة أسماك وتنتج 1.6 مليون طن سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

شدد الدكتور أحمد سعد، المنسق الإقليمي لمبادرة الصحة الواحدة بـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على أن مصر تُعد من الدول الرائدة إقليميًا في تطبيق مفهوم الصحة الواحدة، الذي يجمع بين خمس منظمات دولية كبرى في تنسيق استجابات صحية شاملة لمواجهة التحديات الوبائية والبيئية المعقدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات البيطرية، بحضور عدد من القيادات الصحية والبيطرية، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي المصري.

وأوضح سعد أن منظمة "الفاو" تلعب دورًا محوريًا في دعم مصر في مجال الأمن الغذائي البيطري، من خلال مبادرات تشمل دعم المزارع، وتطوير البنية التحتية البيطرية، وتعزيز الترصد الوبائي الحيواني، بما يسهم في خفض المخاطر الصحية على الإنسان والبيئة معًا.

وأكد أن منظومة "الصحة الواحدة" تحظى بدعم من خمس منظمات كبرى: منظمة الصحة العالمية (WHO)، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وتسعى هذه الشراكة إلى تطوير سياسات متكاملة للتصدي للأمراض المشتركة، والتي تشير الدراسات إلى أن 75% منها تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وفي السياق ذاته، كشف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، عن أرقام غير مسبوقة حققتها مصر في قطاع الاستزراع السمكي، مؤكدًا أن البلاد باتت تمتلك 7,500 مزرعة أسماك، وتنتج 1.6 مليون طن من الأسماك سنويًا، مما يضعها في المرتبة السادسة عالميًا في إنتاج الأسماك من الاستزراع، والأولى إفريقيًا، والأولى عالميًا في إنتاج سمك البلطي من الاستزراع.

وأشار الصياد إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدور المحوري للأطباء البيطريين في الحفاظ على صحة الأسماك وسلامة السلسلة الغذائية، مشددًا على أهمية تطبيق الدلائل الإرشادية البيطرية الحديثة التي أطلقتها مصر لضمان الاستخدام الرشيد للأدوية، ومنع انتشار الأمراض الحيوانية والمائية.

وتأتي هذه التصريحات متماشية مع أحدث تقارير الفاو وWHO لعام 2024، التي تؤكد أن الاستثمار في الطب البيطري والرقابة الصحية في المزارع والمسطحات المائية هو أحد أعمدة الأمن الغذائي العالمي، في ظل التغيرات المناخية وتهديدات الأوبئة الحيوانية المنشأ.