شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تنفذ معسكرا نوعيا لتأهيل مدربين متخصصين فى تعزيز التواصل الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي، معسكرا تدريبيا متخصصا لإعداد كوادر تدريبية محترفة في مجال تعزيز التواصل والحوار الأسري الفعال.

ويهدف هذا البرنامج النوعي، الذي نظمه البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، إلى تمكين الأسر المصرية من خلال بناء كوادر تدريبية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في ديناميكية التواصل داخل المنزل.

وأكدت راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج "مودة"، على الأهمية القصوى لهذا المعسكر في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر المصرية، مشددة على أن الهدف الأساسي هو دعم استقرار الأسرة المصرية وتمكين الشباب العامل في مجال التوعية الأسرية.

وأوضحت أن تأهيل 54 مدربًا ومدربة من المتطوعين سيساهم بشكل فعال في تزويد الآباء والأمهات بالمهارات المتقدمة لفتح قنوات تواصل إيجابية ومؤثرة مع أبنائهم في مختلف مراحلهم العمرية.

وأضافت فارس أن هذه المبادرة، التي شهدت فعالياتها المدينة الشبابية بالغردقة تعد النسخة الأولي من سلسلة تدريبات سيتم إطلاقها وستغطي مختلف أنحاء الجمهورية وقد تضمنت المرحلة الأولي عشر محافظات هى "أسوان، أسيوط، الأقصر، البحر الأحمر، بني سويف، سوهاج، الفيوم، قنا، المنيا، والوادي الجديد".

وقد صُمم البرنامج التدريبي ليجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، مع التركيز بشكل خاص على إتقان فنون التيسير والتدريب الاحترافي، واستيعاب أحدث استراتيجيات التواصل الفعال والمؤثر التي من شأنها أن تحدث فرقًا حقيقيًا في كيفية تفاعل الآباء والأبناء وبناء علاقات أسرية قوية ومتينة.