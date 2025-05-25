شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مواد غذائية ولحوم على الأسر الأولى بالرعاية ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أنها وفى إطار خططها هذا العام لمضاعفة دعمها للأسر المستحقة وتخفيف العبء عنهم فى هذه الأيام المباركة، فسوف توزع كرتونة مواد غذائية بالإضافة للحوم الأضاحي حتى تأمن لكل أسرة مستحقة جميع احتياجاتها الغذائية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وليس فقط لتأمين احتياجاتها من لحوم الأضاحى.



مبادرة “صك الأضحية

وأنهت صناع الخير استعداداتها لتنفيد مبادرة "صك الأضحية" والتى تستهدف الإنابة عن المضحين فى ذبح أضاحيهم بحسب الشروط الشرعية التى أقرتها دار الإفتاء المصرية فى هذا الشأن وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها فى قرى مصر الاشد احتياجا وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وخصصت صناع الخير صك الأضحية لهذا العام فى اللحوم البلدية البقرى بمبلغ 9 الاف جنيه وفى اللحوم البلدية الجاموسى بمبلغ 8.5 آلاف جنيه، وأن صك الأضحية للخروف الواحد بقيمة 10 آلاف جنيه، فضلاً عن توافر سهم لحوم بلدية بقيمة 390 جنيه وإتاحة إمكانية تقسيط قيمة الصك للمضحين.



مبادرة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي

أوضح هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة بدأت هذا العام وللعام الرابع على التوالي إطلاق مبادرة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين فى كل ربوع مصر تنفيدا لاهداف التحالف الوطنى فى تقديم المساعدات الموسمية للمستهدفين وكون لحوم الأضاحى إحتياج ضروري للأسر الأكثر إحتياجاً فى القرى المستهدفة كما تم الانتهاء من معاينة واختيار عجول الاضاحي البقرى والجاموسى لهذا العام من خلال لجان متخصصة وانه سوف يتم ذبح الأضاحي بحسب التوقيتات الشرعية لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلي عصر أخر أيام التشريق وسوف يتم التنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية ليكون توزيع اللحوم وكرتونة المواد الغذائية بعد الذبح مباشرة لكي تستفيد الأسر من اللحوم والكرتونة مباشرة وسوف يتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وبالتنسيق مع مديريات التضامن الإجتماعى فى المحافظات المستهدفة.

وحول المناطق التى تستهدفها صناع الخير فى توزيع لحوم الأضاحي



مبادرة صك الأضحية

كما أن المؤسسة تتواجد بخدماتها النوعية فى كل القرى الأشد احتياج على مستوى الجمهورية وبخاصة فى المناطق الحدودية والنائية وأن لحوم الأضاحي مثلها مثل كل خدمات صناع الخير سوف تصل الى سكان القري الاشد احتياج بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين وعبر فريق عمل المؤسسة المنتشر فى المحافظات المختلفة وان من بين المحافظات التى سوف يتم التوزيع فيها الفيوم وسوهاج والاقصر واسوان والبحيرة والغربية وغيرها من المحافظات