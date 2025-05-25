شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: دلائل بيطرية جديدة لمكافحة 75% من الأمراض ذات المصدر الحيواني والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منظمة الصحة العالمية دعمها الكامل لإطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية التي أطلقها المجلس الصحي المصري اليوم ، مشيدةً بدور مصر كدولة نموذجية في تبني أعلى معايير الجودة لصحة الإنسان والحيوان معًا.

أكد الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال الاحتفالية الرسمية لإطلاق الدلائل، أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا حقيقيًا لالتزام مصر بـ"المعايير الصالحة لصحة الإنسان"، معتبرًا أن المبادرة المصرية في هذا المجال تمثل نموذجًا يُحتذى به دوليًا في ظل تزايد التهديدات الصحية ذات الأصل الحيواني.

وقال عابد أن "75% من الأمراض التي ظهرت حديثًا على مستوى العالم تعود إلى مصدر حيواني، وهي إحصائية مدعومة بأحدث أبحاث منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية مثل OIE وFAO"، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تبرز أهمية تطوير آليات تشخيص وعلاج تستند إلى دلائل إرشادية علمية تضمن التكامل بين القطاعات الصحية والبيطرية.

واكد خلال الفاعلية الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن هذه الأدلة ستسهم بشكل فعال في مكافحة الأمراض المشتركة، وتقليل استخدام المضادات بشكل عشوائي، وتعزيز ممارسات السلامة الحيوية، وهو ما يتماشى مع أحدث التوصيات الصادرة عن مؤتمر الصحة العالمية لعام 2024 حول مقاومة الميكروبات.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت تؤكد فيه الدراسات الحديثة، مثل تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2023 حول الأمراض الحيوانية المنشأ، أن الاستثمار في البنية التحتية للطب البيطري والوقاية يمثل أحد أهم مفاتيح الأمن الصحي العالمي، خصوصًا في ظل المخاوف من الأوبئة الجديدة.

ونوه إلى ان الدلائل الإرشادية التي أعدها المجلس بالتعاون مع لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من أساتذة البيطريين، تعد خطوة متقدمة نحو تعزيز صحة الحيوان وأمن الغذاء وسلامة الإنسان، مما يدعم مكانة مصر كقوة إقليمية في الصحة الوقائية والتكامل الصحي متعدد القطاعات.

واضاف انه بهذه المبادرة، تضع مصر نفسها في صدارة الدول الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة (الهدف الثالث من أجندة 2030)، مؤكدة أن الوقاية تبدأ من حظائر الحيوانات لتنتهي بحماية الإنسان والمجتمع.





فعاليات إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية



فعاليات إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية



فعاليات إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية



فعاليات إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية (6)



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



احتفاليه الدلائل الاسترشادية



الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريبن



الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريبن



الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى



الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر



الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر



جانب من الحضور الاحتفالية



جانب من الحضور الاحتفالية



جانب من الحضور الاحتفالية