شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الخدمات البيطرية: خطوات عملية لعمل منظومة متكاملة هدفها حماية الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن جهود الهيئة فى تعزيز وتفعيل نهج الصحة الواحدة، ذلك النهج العالمي الذي تتكامل فيه صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان استدامة النظم البيئية والغذائية.

وأوضح الدكتور الأقنص، خلال كلمته باحتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية،: أنه إيمانا من الهيئة بأهمية هذه الرؤية، تم اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية والتنظيمية التي تسهم في إرساء البنية الأساسية لتطبيق هذا النهج داخل الهيئة وفي المديريات البيطرية بالمحافظات.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن الخطة تتضمن سبعة محاور أساسية، أولها إعداد مقترح لتنسيق أعمال الصحة الواحدة داخل الهيئة، حيث قامت الهيئة بإعداد مقترح شامل لتنسيق أعمال الصحة الواحدة داخل إداراتها المختلفة، بهدف وضع إطار تنظيمي مؤسسي يضمن التكامل بين الإدارات الفنية ويسهم في دعم آليات العمل المشترك.

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن ترشيح نقاط اتصال وتفعيل قنوات التواصل، حيث تم ترشيح نقاط اتصال للصحة الواحدة بكل مديرية بيطرية بالمحافظات، وتم إنشاء مجموعة واتساب رسمية بالإضافة إلى بريد إلكتروني موحد بهدف تسهيل عملية تبادل المعلومات وتوجيه التعليمات بشكل مباشر ومستمر بين الهيئة والمديريات.



وأشار إلى أن المحور الثالث من الخطة يركز على استقبال تقارير المديريات ومتابعة التنفيذ، حيث بدأت الهيئة في استقبال التقارير الدورية من نقاط الاتصال بالمحافظات، وتقوم الفرق المعنية بمراجعتها وتحليلها وإرسال التوجيهات الفنية والإدارية المناسبة لضمان فعالية التنفيذ وتوحيد المعايير.

وأوضح أن المحور الرابع يتضمن إعداد مسودة إجراءات تنفيذية لإدارات الهيئة، حيث تم إعداد مسودة تنفيذية خاصة بإدارات الهيئة الفنية لتنظيم وتنسيق مساهمتها في تطبيق الصحة الواحدة، بما يضمن وضوح الأدوار وتكامل الجهود داخل الهيئة.



وأكد رئيس الهيئة أن المحور الخامس يشمل إعداد مسودة تنفيذية لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، كما تم إعداد مسودة موازية للإجراءات التنفيذية خاصة بمديريات الطب البيطري بالمحافظات، توضح أدوار نقاط الاتصال وآليات الإبلاغ وأنماط التنسيق مع الإدارات المركزية.

وأشار إلى أن المحور السادس يتضمن مقترح إصدار نشرة دورية توعوية وفنية، حيث تم إعداد مقترح لإصدار نشرة دورية يتم تعميمها على المديريات والإدارات الفنية، تتضمن ملخصاً للأنشطة والمستجدات العلمية والتوصيات الفنية في إطار الصحة الواحدة.



ولفت إلى أن المحور السابع والأخير وهو إعداد برنامج تدريبي مشترك مع النقابة العامة، حيث تم وضع مقترح برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين، يهدف إلى بناء القدرات الفنية وتعزيز المعرفة بمفاهيم الصحة الواحدة وتطبيقاتها العملية، ويشمل ذلك الأمراض المشتركة وسلامة الغذاء ومقاومة مضادات الميكروبات.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تضع الصحة الواحدة في قلب استراتيجيتها، وتؤمن أن التحديات الصحية المعقدة لا يمكن مواجهتها إلا من خلال التكامل والتعاون والتواصل المستمر بين جميع الجهات، مشيراً إلى أن الهيئة تستمر في تطوير أدواتها وبناء شراكاتها، مسترشدين بالعلم وملتزمين بخدمة الإنسان والحيوان والبيئة على حد سواء.