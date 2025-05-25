شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصومال يوجّه الشكر لمصر لجهودها في دعم بلاده و تعزيز قدرات مؤسساتها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 مايو 2025 02:57 م

وجه السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر إلى مصر بقيادة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لجهودها الدؤوبة في دعم الصومال في ظل التحديات الراهنة.

جاء ذلك في بيان أصدره عقب مشاركته في الاحتفال الذي نظمته وزارة الخارجية المصرية بمناسبة يوم أفريقيا.

وأشاد سفير الصومال بكلمة معالي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي خلال الاحتفال، حيث أكد ضرورة تكثيف الجهود لدعم الصومال و تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية، وتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال من آداء مهامها.

وثمن سفير الصومال جهود مصر ودورها الرائد في دفع جهود التنمية والتكامل بين الأشقاء الأفارقة خاصة مع تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة تنمية الاتحاد الأفريقى (أودا – نيباد)، وجهوده الكبيرة في إعادة الإعمار والتنمية للدول الإفريقية.



