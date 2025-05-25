شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

تسير شركة مصر للطيران غداً الاثنين، 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي الأراضي المقدسة بواقع :12 رحلة القاهرة - جدة، 2 رحلة الأقصر - جدة 6 رحلات القاهرة - المدينة المنورة وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والتضامن والأوقاف وحجاج قرعة القاهرة والأسكندرية والجيزة والغربية وتضامن الأقصر وقنا والمنيا وسوهاج والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد والحجاج الفلسطينين.

وكان أعلن الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مصر للطيران تنقل هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.

وأكد عادل على أن الشركة الوطنية تعتبر موسم الحج مسؤولية وطنية وإنسانية، وقد سخّرت كافة إمكانياتها البشرية والفنية والتشغيلية لتيسير الرحلات، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة بالمطارات المصرية، وبمطارَي جدة والمدينة المنورة في السعودية، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به السلطات السعودية، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، في تسهيل إجراءات الحج وتقديم الدعم اللازم للحجاج المصريين وسائر حجاج العالم.