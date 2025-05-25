أخبار مصر.. غدا آخر فرصة للتقديم على وظائف فى مشروع الضبعة النووية

قالت وزارة الصحة والسكان إن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية أعلنت لأول مرة قرارًا تاريخيًا قدمته مصر وإسبانيا بشأن الأمراض المُعدية، مؤكدًا على العدالة والشمول، حيث أعلنت الدول الأعضاء عن دعمها الكامل لـ 41 دولة من أعضاء منظمة الصحة العالمية، وأعلنت الأمراض المُعدية أولوية صحية عالمية، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم تهميش أي مريض.

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء يوم الثلاثاء المقبل 27 مايو الموافق 29 ذي القعدة، هلال شهر ذى الحجة لعام 1446 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما تنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك. 25 جهازا لإنهاء إجراءات السفر ذاتيا بمطار القاهرة لتوفير الوقت ومنع التكدس يوفر مطار القاهرة الدولي، عدد 25 جهازا إنهاء إجراءات السفر الذاتي "SELF CHECK IN" بمباني الركاب 2 و3، حيث تم تخصيص 9 أجهزة بمبنى الركاب رقم 2 و16 جهاز بمبنى الركاب رقم 3، وذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على توفير تجربة سفر ممتعة ومريحة للمسافرين عبر مطار القاهرة وبهدف توفير الوقت والتيسير على الركاب في إنهاء إجراءات سفرهم. تنتهى وزارة العمل، غدا، الإثنين، من تلقى طلبات التقديم على 308 فرص عمل جديدة ضمن مشروع محطة الضبعة النووية، الذي تنفذه شركة بمحافظة مطروح، علما بأن فترة التقديم فقط خمسة أيام بدأت من الخميس الماضى، 22 مايو 2025، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي [email protected].. غدا آخر فرصة للتقديم على وظائف فى مشروع الضبعة النووية.. اعرف التفاصيل 25 جهازا لإنهاء إجراءات السفر ذاتيا بمطار القاهرة لتوفير الوقت ومنع التكدس

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في قطاع غزة هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر. كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 38 درجة بينما جنوب الصعيد 43 درجة عادت إلى القاهرة قبل قليل بعثة فريق نادي بيراميدز قادمة من جوهانسبرج بعد مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. بعثة بيراميدز تعود إلى القاهرة بعد التعادل مع صن داونز فى بريتوريا صور الأقمار الصناعية.. موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء الأونروا: السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة فى غزة تدفق المساعدات الإنسانية