شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا آخر فرصة للتقديم على وظائف فى مشروع الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انتهاء تلقى طلبات التقديم على 308 فرص عمل جديدة ضمن مشروع محطة الضبعة النووية، غدا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..كامل الوزير يفتتح مشروعات جديدة باستثمارات محلية وأجنبية فى الصعيد.. صور
اختتم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولته التفقدية بمحافظات الصعيد بزيارة إلى محافظة سوهاج، حيث قام بمتابعة مشروعات البنية التحتية الجارية في المنطقتين الصناعيتين بغرب طهطا وغرب جرجا، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول بالشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته؛ سلط المركز الضوء على نتائج مؤشـــر النظـــام البيئي العالمـــي للشـــركات الناشـــئة الصادر عن منصة "StartupBlink" البحثية العالمية للشركات الناشئة عام 2025، والذي أوضح أن معدل نمو النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة في عام 2025 أقل من 21٪، مع الأخذ في الاعتبار التباين في إجمالي درجات المدن.
توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية.هيئة الاستعلامات: جهود مصر لدعم غزة تحظى بإشادة الإعلام العالمي
أكد تقرير إحصائي شامل أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات عن "صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية"، أن الإعلام الدولي تابع بشكل مكثف دور مصر وسياستها الداخلية والخارجية، في مختلف المجالات، وذلك من خلال رصد وتحليل تناول وسائل الإعلام الدولية لشئون مصر الداخلية والخارجية خلال شهر أبريل 2025.
قالت وزارة الصحة والسكان إن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية أعلنت لأول مرة قرارًا تاريخيًا قدمته مصر وإسبانيا بشأن الأمراض المُعدية، مؤكدًا على العدالة والشمول، حيث أعلنت الدول الأعضاء عن دعمها الكامل لـ 41 دولة من أعضاء منظمة الصحة العالمية، وأعلنت الأمراض المُعدية أولوية صحية عالمية، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم تهميش أي مريض.السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 مساء الثلاثاء القادم
تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء يوم الثلاثاء المقبل 27 مايو الموافق 29 ذي القعدة، هلال شهر ذى الحجة لعام 1446 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما تنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.25 جهازا لإنهاء إجراءات السفر ذاتيا بمطار القاهرة لتوفير الوقت ومنع التكدس
يوفر مطار القاهرة الدولي، عدد 25 جهازا إنهاء إجراءات السفر الذاتي "SELF CHECK IN" بمباني الركاب 2 و3، حيث تم تخصيص 9 أجهزة بمبنى الركاب رقم 2 و16 جهاز بمبنى الركاب رقم 3، وذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على توفير تجربة سفر ممتعة ومريحة للمسافرين عبر مطار القاهرة وبهدف توفير الوقت والتيسير على الركاب في إنهاء إجراءات سفرهم.
تنتهى وزارة العمل، غدا، الإثنين، من تلقى طلبات التقديم على 308 فرص عمل جديدة ضمن مشروع محطة الضبعة النووية، الذي تنفذه شركة بمحافظة مطروح، علما بأن فترة التقديم فقط خمسة أيام بدأت من الخميس الماضى، 22 مايو 2025، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي [email protected]..
أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في قطاع غزة هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر.
كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 38 درجة بينما جنوب الصعيد 43 درجة
عادت إلى القاهرة قبل قليل بعثة فريق نادي بيراميدز قادمة من جوهانسبرج بعد مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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