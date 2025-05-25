شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: التحضيرات جارية لزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى لروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التحضيرات مستمرة لزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي إلى موسكو، ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية "يجري التحضير لهذه الزيارة والمباحثات في موسكو".

ومن المقرر أن يزور العليمي العاصمة الروسية بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من مايو الجاري، حسبما أعلن مكتبه.