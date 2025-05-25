شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإيطالي ينتقد نتنياهو علانية.. وتاياني: خطة مصر هي الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو علانية تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الهجوم العسكري في غزة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وعلى الرغم من تأكيده مواصلة بلاده الدفاع عن حق إسرائيل في الأمن، شدد كروزيتو، في تصريحات صحفية، على أنه "يجب محاربة حماس، ولكن ليس بإلحاق هذه المعاناة بالمدنيين الأبرياء. إن منع المساعدات وقتل الأبرياء أمرٌ غير مقبول أخلاقيًا".

في السياق ذاته، تعتزم إيطاليا المشاركة في الاجتماع الوزاري في مدريد "للحديث عن مستقبل فلسطين: سيكون وكيل الوزارة تريبودي هناك وسنقدم مساهمتنا"، وفقًا لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي أكد: "ندعم الخطة المصرية لمستقبل غزة، وأكدت ذلك للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كنت في مصر: خطة الدول العربية هي الخطة الصحيحة لمستقبل فلسطين".

ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية شديدة نتيجة لتأخر دخول المساعدات الغذائية والدوائية، في وقت حرج للغاية، فيما أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، بأن قطاع غزة يحتاج 500 إلى 600 شاحنة مساعدات كل يوم.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "تدفق المساعدات بشكل هادف وغير منقطع إلى غزة هو السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية من التصاعد أكثر"، مؤكدة أن "سكان غزة لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك".

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فقد نشر الجيش الإسرائيلي كافة ألوية المشاة والمدرعات التابعة له في قطاع غزة، بما في ذلك وحدات من عدة ألوية منها المظليين وغولاني، وقوات كوماندوز، وكفير، وناحال، واللواء السابع، واللواء 188، واللواء 401، إضافة إلى أعداد من جنود الاحتياط، وذلك استعدادًا لتصعيد آخر للعمليات القتالية في غزة.