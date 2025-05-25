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الأحد، 25 مايو 2025 01:14 م

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر مع مختلف الصروح التعليمية، وقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية، وذلك للاستفادة من الخبرات المشتركة لكلا الجانبين فى تنفيذ المشروعات القومية للدولة .

وأشار اللواء أحمد على العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى أهمية البروتوكول فى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة بإتباع أحدث الأسس والبرامج التدريبية فى مختلف المجالات الهندسية.

من جانبها أعربت الأستاذة الدكتورة رشا الخولى رئيس الجامعة المصرية الصينية عن تقديرها للدور الذى تقوم به الهيئة الهندسية فى كافة المشروعات التنموية بإستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة .

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك فى التدريب العملى لكلا الجانبين فى العديد من التخصصات الهندسية والتكنولوجية الحديثة , والإستفادة من الإمكانيات العلمية والقدرات البشرية والبنية الأساسية المتاحة للطرفين فى شتى المجالات بما يؤهلهم لمتطلبات سوق العمل .

حضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من قادة وضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية الصينية .



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية