شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد توريد جرارات بين الإنتاج الحربى والشركة المصرية للتنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بتوقيع عقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، لتوريد عدد (102) جرار زراعي طراز "92SL"، من إنتاج شركة إنتاج الجرارات البيلاروسية (MTZ) التي يجمعها تعاون مثمر مع (مصنع 909 الحربي)، وذلك تفعيلا للاتفاقية التي شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، و علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، مراسم توقيعها، خلال الشهر الجاري، بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والبنك الزراعي المصري بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التى تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع التنمية الزراعية في مصر.

أوضح المهندس محمود وهدان رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل أن الجرار الذي سيتم توريده، يتحمل الخدمة الشاقة ومصمم لتنفيذ مختلف العمليات الزراعية، لافتًا إلى أن "حلوان لمحركات الديزل" تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات المواطنين حيث تنتج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية والجرارات ووحدات توليد الكهرباء وموفرات المياه الذكية ومهمات الرباط وذلك بجودة عالية وأسعار تنافسية، وإلى جانب ذلك تشارك الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية بالدولة.

من جانبه أشار المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، منتصر الأبجيجي، إلى أن "المصرية للتنمية الزراعية والريفية" هى شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعي المصري وتعمل فى القطاع الزراعي وتهدف إلى الإرتقاء بمستوى المنتج المصري محليًا وعالميًا.

وأكد المدير التنفيذى للشركة أن هذا التعاون المشترك مع "الإنتاج الحربي" سيمثل إضافة قوية تخدم احتياجات السوق المحلية ويحقق نقلة نوعية في منظومة الميكنة الزراعية بمصر، مؤكدًا على أن الجرارات التي سيتم توريدها بموجب العقد تتمتع بسمعة جيدة، مضيفًا أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار إستراتيجية طموحة للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التي ترتكز على تحديث آليات الزراعة بالدولة وتوفير معدات ثقيلة متطورة تليق بالفلاح المصري وذلك بالتعاون مع مختلف الكيانات الصناعية الوطنية.