شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توصى الحجاج بشرب الماء لتجنب الإجهاد.. اعرف الكميات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمر صحفى اليوم الموافق 25 مايو بمناسبة اقتراب موسم الحج لإلقاء الضوء عن كيفية الاستعداد للحج والوقاية من الأمراض المعدية والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والمياه.

قال الدكتور أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إنه خلال الرحلة هناك العديد من المناسك ويتعرض الحاج للإجهاد الحرارى مع ارتفاع درجات الحرارة وعلى الحاج معرفة المناسك وطريقة أدائها بشكل سليم موضحا، إنه لابد أن نحافظ على أخذ وقت كاف من النوم، وممارسة الرياضة قبل الذهاب الى الحج لأداء المناسك بمرونة وبشكل أفضل وعدم الشعور بالتعب، والمواظبة على شرب كميات مياة جيدة سواء قبل أو بعد أو أثناء موسم الحج.

وأضاف، إن علي كل حاج أن يتناول على الأقل من 3 إلى 4 لترات من الماء يوميا، والاستعانة بنصائح الأطباء، مشيرا إلى أن أعراض الجفاف قد يؤدى إلى فقدان الوعى، وجفاف الفم، والشعور بالتعب، وقد نحتاج إلى محلول معالجة الجفاف إذا اصيب بالإجهاد الحرارى.

وقال، إنه بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة عليهم الذهاب إلى الطبيب قبل الذهاب الى الحج وإذا شعرالحاج باى توعك أثناء الحج يجب الذهاب إلى الطبيب فورا أثناء أداء فريضة الحج.

واكد، إن مناسك الحج تتم اثناء النهار ولكن علينا ان نقلل من التعرض المباشر لاشعة الشمس ، والجلوس فى الاماكن الظليلة وشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وارتداء الملابس الفاتحة الخفيفة، وعلى السيدات مراعاة الملابس الفاتحة لأن الملابس السوداء تمتص أشعة الشمس، وغسل الوجه بمياه باردة لعدم التعرض لضربات الشمس، وإذا شعرالحاج بأى اجهاد حرارى التوجه مباشرة إلى أماكن تقديم الخدمة الصحية، ومعالجة الآثار الناتجة لأشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة إيفا إنعام الزين، المسؤولة التقنية لبرنامج سلامة الغذاء، هناك توصيات مهمة اثناء اداء مناسك الحج فانه يجب نظافة اليدين ونظافة الأوانى والجلوس فى درجة حرراة جيدة وتجنب التلوث وتبريد الطعام، ولا يظل الطعام أكثر من ساعة خارج الثلاجة، ويجب التخلص من الأطعمة إذا تعرضت لدرجات حرارة عالية، ولفترة أطول من ساعة.

وأوضحت الدكتورة شيرين النصيري المسؤولة الطبية للوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، ان الحجاج يتعرضون للزحام ولابد من تجنب الاصابة بالامراض التنفسية، والامراض المعدية الاخرى التى تنتقل عن طريق الزحام.

شارك في المؤتمر كل من الدكتور أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور إيفا إنعام الزين، المسؤولة التقنية لبرنامج سلامة الغذاء، والدكتورة شيرين النصيري، المسؤولة الطبية للوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، الدكتورة نسرين عبد اللطيف، للعلاقات الإجتماعية.