شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية لوفد من الشباب المصرى والأجنبى لعدد من المنشآت العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 مايو 2025 01:50 م

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بمستوى الوعى المعرفى بقدرات وإمكانيات الدولة المصرية فى مختلف المجالات ، نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارات ميدانية لوفد من الشباب المصرى والأجنبى لعدد من المنشآت العسكرية، وذلك ضمن منحة الزعيم جمال عبد الناصر لتعريفهم بما تمتلكه مصر من مقومات متطورة فى مختلف المجالات.

بدأت الزيارات بجولة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية تفقد الوفد خلالها عدد من أماكن التدريب التخصصية المزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتى تسهم فى تخريج أجيال متعاقبة من الضباط المسلحين بالعلم والمعرفة القادرين على حماية الوطن وصون مقدساته.

كما قام الوفد بزيارة قيادة القوات البحرية إستمع خلالها لعرض تقديمى عن نشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية المياه الإقليمية على كافة السواحل المصرية ، أعقبها تفقد عدد من الوحدات البحرية وهنجر بناء السفن بما عكس الإمكانيات المتطورة التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة .

تلى ذلك قيام الوفد بزيارة إلى متحف القوات الجوية تناولت عرض تقديمى لمكونات المتحف الذى يضم بين طياته سرداً تاريخياً لبطولات القوات الجوية ، أعقبها جولة داخل المتحف.

وحضر الوفد ندوة تثقيفية تناولت بطولات القوات المسلحة المصرية فى عمليات حفظ وبناء السلام بالخارج وذلك بحضور كل من وزير الشباب والرياضة وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري.

وفى ختام الزيارات أعرب أعضاء الوفد عن عميق شكرهم لتنظيم تلك الزيارات التى تهدف إلى المعرفة والإطلاع بقدرات الدولة المصرية وتطورها وذلك وفق رؤية إستراتيجية مستنيرة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.