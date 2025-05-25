شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 150 طن مخلفات خلال حملات نظافة بمنطقة المصرف فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لـ رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمنطقة المصرف بحي بولاق الدكرور.

وأسفرت الحملات عن رفع حوالي 150 طنًا من المخلفات والقمامة، بالإضافة إلى طلاء البلدورات وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل إلى أن الحملة التي جرت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق العمل بهيئة النظافة وشملت لودر و4 سيارات نصف نقل بالإضافة إلى سيارة كنس آلي وسيارة مياه إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد وفرقة متابعة ميدانية.