شكرا لقرائتكم خبر عن «لأَجْلِكَ».. فيلم وثائقي ضمن مشروعات تخرج إعلام القاهرة يجسد نماذج نادرة من التضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتليفزيون، العمل على مشروع تخرجهم لهذا العام، والذي جاء في صورة فيلم وثائقي بعنوان "لأَجْلِكَ"، ويتناول الفيلم الوثائقي معاني التضحية في أبهى صورها من خلال قصص حقيقية لنساء ضحين بأنفسهن لأجل من يحبون.

سلط الفيلم الضوء على تجربتين إنسانيتين مؤثرتين،حيث يهدف الفيلم إلى إعادة تسليط الضوء على مفاهيم العطاء غير المشروط، والإيثار، والوفاء، التي قد تختفي وسط صخب الحياة اليومية، كما يسعى لتقديم نماذج نسائية تُعد مصدر إلهام لكل من يشاهد الفيلم، ويطرح تساؤلات عميقة حول معنى الحب الحقيقي والتضحية في زمن السرعة والمصالح.

وأشار الفريق الطلابى المكون 6 من طلاب «إعلام القاهرة» إلى أن اختيار هذه النماذج جاء بعد بحث دقيق لاختيار قصص حقيقية، تمس مشاعر المشاهد، وتترك أثرًا إنسانيًا صادقًا.

وفي سياق متصل، من المقرر عرض الفيلم ضمن مشروعات التخرج الرسمية بالكلية خلال الأسابيع المقبلة، في مهرجان قسم الإذاعة والتلفزيون، وتقييم المشروعات من أساتذة الإعلام ونقّاده.

يذكر أن الفيلم تحت إشراف دكتورة "دعاء عصام" المدرس المساعد بقسم الاذاعه والتلفزيون ، تنفيذ المجموعه السادسه ، فكرة «سهيله إبراهيم» ، ومن إعداد «بسمله عاطف ، بسمله يحيي ، جودي إسلام ، سهيله إبراهيم ، عمر الديب ، مارينا امير ، ماريان محروس ، مارينا عماد ، كارلوس بهاء ، نورهان وائل ، همسة رفعت» ، ومن تصوير كلا من «شدي ايمن ، عبد الرحمن ايمن» ، كما ضمن فريق مساعدوا التصوير : «روان محمود ،سيلفيا عادل ،شهد عمرو،لوجين هاني،مريم سمير» ، وشارك في الانتاج : «سيف عارف ، عمر الديب ،كارلوس بهاء ،مارينا امير» ، ومونتاج «سيف عارف،روان محمود ،منه الله هشام» واخراج الطالبة «أميره اليه»