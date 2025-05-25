وزارة التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية تمهيدا لأداء فريضة الحج لموسم 1446هـ- 2025 م، حيث تشهد صالات السفر بمختلف المطارات المصرية أجواء من التنظيم والهدوء وسط دعم كامل من بعثة حج الجمعيات الأهلية لتيسير إجراءات السفر وتقديم كل سبل الراحة للحجاج خاصة كبار السن



تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

وأعرب عدد من الحجاج عن سعادتهم الغامرة بتحقيق حلم العمر، مشيدين بحسن التنظيم والدعم وتوافر كافة التسهيلات منذ لحظة اختيارهم وحتى موعد السفر، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية حجاج الجمعيات الأهلية وضمان أداء المناسك في أفضل ظروف ممكنة.



تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

ويغادر غدا الأثنين الموافق 26 مايو 553 حاجا من محافظات سوهاج وقنا والأقصر من مطار الأقصر متجهين إلى مطار جدة مباشرة، وفي نفس التوقيت يغادر 331 حاجا من المؤسسة المركزية ومحافظة المنيا متجهين إلى مطار جدة من مطار القاهرة مباشرة.



تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

وشهد أمس مغادرة حجاج الجمعيات متجهين إلى المدينة المنورة ليكون عدد الحجاج من محافظة البحيرة نحو 414 حاجا، بينما عدد الحجاج من محافظة الإسكندرية يصل عددهم نحو 138 حاج ووصل عدد حجاج محافظة مرسى مطروح نحو 368 ليكون اجمالي حجاج الجمعيات الأهلية الذي غادروا السبت من القاهرة إلى المدينة 920 حاجا.



تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

وعقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يوم 30 مايو الجاري، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة.



تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

ويستقبل مشرفو المؤسسة القومية لتيسير الحج الحجاج فور وصولهم إلى مطاري المدينة المنورة وجدة، ويتم استقلالهم الباصات المخصصة لنقلهم إلى الفنادق القريبة من ساحة الحرم النبوى، وتم تسكينهم، ثم يتوجهون لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، وكذلك لنقلهم إلى مكة المكرمة وتسكينهم في الفنادق المتعاقد عليها وفق المستوى المحدد لكل حاج.



تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات التفويج بصفة مستمرة والاطمئنان على وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة وتوافر كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.