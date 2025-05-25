شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الصحى المصرى: أطلقنا 33 دليل إرشادى للتدخلات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريبن إن الأدلة الإرشادية للتدخلات البيطرية عمل عظيم وتعكس حرص الدولة على تطوير ونمو القطاع الصحى مشيرا إلي دعم المجلس الصحى المصرى لدعم مفهوم الصحة الواحدة مشيرا إلي اطلاق 33 دليل ارشادى بيطرى .

وأضاف الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريبن خلال فاعليات اطلاق المجلس المصرى الصحى للأدلة الارشادية للتدخلات البيطرية أن هذة الأدلة توفر اطار عمل واضح للأطباء البيطريبن كما أنها تمثل ثمرة جهود كبيرة مشيرا إلي أن توحيد الأدلة الارشادية يعزز التشخيص السليم والعلاج كما تعمل على تعزيز سلامة الغذاء ودعم جهود مكافحة الأمراض المشتركة .

وقال الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى إن إطلاق الدلائل الإرشادية للطب البيطري، يعد خطوة محورية في مسيرة تطوير الممارسة المهنية في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وتابع، أن المجلس الصحي المصري يضع في صميم أولوياته تطوير القطاع الصحي بمختلف تخصصاته، إدراكًا منا لأهمية الصحة الحيوانية ودورها الحيوي في دعم الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء وحماية الثروة الحيوانية.

واستكمل، أن الطب البيطري ليس مجرد تخصص طبي، بل هو أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي والاقتصادي، حيث يسهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج الحيواني والصحة العامة، ويحد من انتشار الأمراض الحيوانية المشتركة التي قد تؤثر على الإنسان.

وقال : إن إطلاق هذه الدلائل الإرشادية يأتي في سياق جهود المجلس الرامية إلى تطوير الكفاءات المهنية للأطباء البيطريين، وتقديم برامج تدريبية مستمرة، وتنظيم اختبارات مزاولة المهنة التي تضمن تأهيل الكوادر وفق أعلى المعايير.

واستكمل : إن إطلاق هذه الدلائل الإرشادية يأتي نتاج جهود مكثفة وتعاون مثمر بين الخبراء والمتخصصين، حيث حرصنا على أن تتضمن أحدث المعايير والتوصيات العلمية التي تواكب التطورات في هذا المجال، بما يحقق أفضل الممارسات التشخيصية والعلاجية ويعزز دور الطبيب البيطري في خدمة المجتمع. كما أنها تمثل خطوة نحو توحيد المعايير وضمان جودة الخدمات البيطرية المقدمة، مما يسهم في بناء قطاع صحي أكثر استدامة وكفاءة.

وقال : نؤكد التزام المجلس الصحي المصري بمواصلة دعم وتطوير المجال البيطري، والعمل على توفير كافة السبل التي تضمن تطبيق هذه الدلائل الإرشادية بشكل عملي وفعال.