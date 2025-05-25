الريف المصرى تفتتح عددا من المشروعات التنموية والمبانى الخدمية بغرب المنيا

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نظمت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إحتفالية وطنية رفيعة المستوى بمنطقة إمتداد غرب المنيا، بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات التنموية والمبانى الخدمية الجديدة بأراضى المشروع.



الريف المصرى تفتتح عدداً من المشروعات التنموية والمبانى الخدمية بأراضى مشروع الـ 1.5مليون فدان

جاءت مراسم الافتتاح بحضور رفيع المستوى لكل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، و محافظ المنيا ورئيسى لجنتى الزراعة والرى بمجلسى النواب والشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة المنيا، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وجموع العاملين والمنتفعين بأراضى المشروع.



مراسم الافتتاح بحضور رفيع المستوى

وتضمنت الفعاليات افتتاح "مسجد الريف المصرى الجديد' داخل نطاق المنطقة الخدمية والإدارية التابعة لها بإمتداد غرب المنيا، ومطعم وإستراحة و المبنى الإدارى للشركة بالمنطقة الإدارية والخدمية، والمزرعة النموذجية التابعة للشركة والتى تضم عدداً من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى، ومحطة تحلية المياه، و ملاعب متنوعة، ووحدة طب الأسرة التى أقامتها إدارة المشروع لخدمة المنتفعين والمواطنين بهذه المنطقة، وموقع إقامة نقطة الشرطة ومجمع للبنوك بأراضى المليون ونصف المليون فدان، وكذا افتتاح مبنى مدرسة التعليم الأساسى والتعليم الفنى الزراعى التى أقامتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد بمنطقة إمتداد غرب المنيا.

وعرض اللواء عمرو عبد الوهاب مراحل تنفيذ المنطقة الإدارية والخدمية وجهود شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى تنفيذ أعلى معدلات التنمية بأراضى الـ ١.٥ مليون فدان مشيراً إلى أن هذه المشروعات التنموية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة والشركة فى تحقيق المستهدفات الوطنية والتنموية. وأكد أن هذه المشروعات تسهم بشكل كبير فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين من صغار المزارعين والشباب، إلى جانب تحفيز وجذب المستثمرين لمواصلة العمل والتنمية فى هذه المناطق الحيوية.

وأوضح أن الشركة تعمل على تقديم بنية تحتية متكاملة ومرافق خدمية حديثة، بما يلبى احتياجات المواطنين، ويدعم التوسع فى الأنشطة الزراعية والصناعية، وهو ما يصب فى النهاية فى صالح المواطن المصرى واقتصاد الدولة بشكلٍ عام.

واختُتِمت الفعالية بجولة ميدانية للحضور والمشاركين، داخل الأراضى والمشروعات الجديدة، والتى تعكس ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات تنموية كبرى تُعد من علامات النجاح المستمر للمشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.

