شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تستخرج 22 ألف مستند مميكن بقوافل فنية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من استخراج بطاقات الرقم القومى، ومستندات مميكنة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية.

وأسفرت جهود القوافل عن استخراج عدد 6596 بطاقة رقم قومى، وعدد 22739 مستند مميكن.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (1165) بطاقة رقم قومى وعدد (158) مصدراً مميكناً.



كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (67) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادى الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد (194) مواطن ومواطنة.

