شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تشارك بمبادرة عالمية لتعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تعاون فريق مكون من أعضاء هيئة التدريس وباحثين في مشروع لتقييم نظم الرعاية الصحية في مصر، والفريق بقيادة الدكتور هشام دنانة، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة، مع وزارة الصحة والسكان المصرية وكلية لندن للاقتصاد وأكاديميين آخرين في تقرير شامل لتحديد نقاط القوة والضعف في نظام الرعاية الصحية المصري، وتم تنفيذ هذا المشروع في إطار "الشراكة من أجل استدامة ومرونة نظام الرعاية الصحية" وهي مبادرة عالمية بين الأوساط الأكاديمية والحكومات والقطاع الخاص لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن مصر هي أول دولة أفريقية تنضم إلى هذه المبادرة العالمية.

وقالت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى التوسع في نشر نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي جميع المواطنين بحلول عام 2030، قدّم المشروع تقريراً تضمن تحليلاً شاملاً وتوصيات تتعلق بسبعة جوانب أساسية وهي: الحوكمة، والتمويل، والقوى العاملة، والدواء والتكنولوجيا، ووسائل توفير الخدمات، وصحة السكان، والاستدامة البيئية.

وصرّح الدكتور هشام دنانة أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حلول مستدامة تُسهِم في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وتعزيز الكشف المبكر، وتوفير رعاية شاملة لجميع المصريين. "كثيرًا ما تنتهي الدراسات بتوصيات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وهو ما حرصت على تفاديه منذ البداية."، وبناءً على نتائج التقرير، يعمل الفريق حاليًا على مبادرتين رئيسيتين سيتم تطبيقهما في إطار إصلاح الرعاية الصحية في مصر: الأولى، إنشاء منصة مركزية للبيانات الصحية لتحسين عملية صنع القرار وتخصيص الموارد والثانية إنشاء نظام تمويل عادل يُوازن بين الإنفاق على الرعاية الصحية والمشكلات الصحية الأكثر شيوعًا، ويعتمد أليات دفع مبتكرة تكون في متناول الجميع وتضمن الاستدامة المالية.

وأوضح دنانة أن هذه الجهود ستساعد في ضمان توزيع الموارد على المناطق الأكثر احتياجاً، قائلاً: "باستخدام البيانات المتقدمة ونماذج الدفع المبتكرة، يُمكننا إنشاء نظام لا يُحسّن نتائج خدمات الرعاية الصحية فحسب، بل يجعلها أيضًا أقل تكلفةً وأكثر إنصافًا للجميع، وخاصةً القطاعات الأكثر هشاشة".

يعمل فريق البحث حاليًا مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص لإطلاق برامج تثقيفية وتوعوية لدعم تنفيذ هذه المبادرات.

بالإضافة إلى دنانة، يشارك في المجلس الاستشاري للمشروع الدكتورمحمد سلامة، الأستاذ ومدير برنامج الدراسات العليا في معهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة فيروز صقر عاشور، الأستاذة المساعدة في المعهد. شارك في إعداد التقرير فريق من الباحثين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهم بسمة صالح (ماجستير الصحة العامة دفعة 2023)، وهبة الله إسماعيل (ماجستير الصحة العامة دفعة 2024)، وإيمان أبو علي (ماجستير الصحة العامة دفعة 2025)، ومروة حافظ (ماجستير الصحة العامة دفعة 2025)، وهي تشغل أيضاً منصب منسقة المشروع. كما ضم الفريق باحثتين من خارج الجامعة هما فاطمة بركات من الجامعة الأمريكية في بيروت، ورنين سليمان من جامعة أكسفورد.

وقد اختتم دنانة بقوله: "نؤمن كفريق بأن التركيز على الرعاية الصحية والتعليم كأولوية قصوى لمصر هو أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن." وأضاف: "لا تقتصر الرعاية الصحية على المجال الطبي فحسب، بل تتداخل مجالات التمويل والاقتصاد والاتصالات والهندسة وتتطلب مجموعة متنوعة من المهارات كثير منها نمتلكه هنا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. تؤكد هذه الشراكة على الثقة في قدرتنا على تقديم حلول وفقا لأرقى المعايير العالمية".