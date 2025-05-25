شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الصحى المصرى: 60% من الأمراض المشتركة تنتقل من الحيوان للإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس الصحى المصرى إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية بهدف توحيد البروتوكولات العلاجية لأمراض الحيوان .

وقال الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى إن إطلاق الدلائل الإرشادية للطب البيطري، يعد خطوة محورية في مسيرة تطوير الممارسة المهنية في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وقال الدكتور أحمد بيومى رئيس اللجنة العليا للدلائل الإرشادية للتدخلات البيطرية : لم يكن لدينا دلائل ارشادية تخدم الطب البيطرى وتابع : منذ عامين ونحن قائمين على اعداد الدلائل الارشادية البيطرية واطلقنا حتى الان ما يقرب من 33 دليل إرشادى حتى الآن وأضاف ندعم كل المحاور والجهود التى تستهدف تقويم القطاع الصحى وتوحيد الأدلة الإرشادية مشيرا إلي دعم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة للمجلس المصرى الصحى مشيرا إلي أن الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس المصرى الصحى يدعم مفهوم الصحة الواحدة لافتا إلي أن الطب البيطرى ضلع هام فى مثلث الصحة الواحدة .

وأضاف الدكتور أحمد بيومى رئيس اللجنة العليا للدلائل الإرشادية للتدخلات البيطرية إن 60 % من الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان تنتقل من الحيوان للانسان و75% من الأمراض الناشئة حديثا من أصل حيوانى ومن بين كل 5 أم اض ناشئة حديثا بينهم 3 أمراض من أصل حيوانى وقال الدلائل الارشادية تعظم من قيمة استخدام الأدوية والمستحضرات البيطرية مشيرا إلي أن البرتوكولات المحدثة تعتمد على تقنيات حديثة فى التشخيص والعلاج للأمراض .

وتابع : تهدف هذه الاستراتيجية إلى تغطية معظم أمراض الحيوانات والدواجن في مختلف المجالات، مثل الأمراض المعدية والأمراض الجهازية والأمراض التي تمثل الكائنات الحية الدقيقة في المجترات (الكبيرة والصغيرة) وكذلك أمراض الدواجن والأسماك والجمال والفصيلة والجمال والحيواني والحيواني المنزلي وتمثل هذه الاستراتيجية خطوة متقدمة في الجهد الجماعي لحماية صحة الحيوان ورفاهيته والتحكم في الأمراض وتأمين الغذاء الصحي بما يفيد جميع المستفيدين

وأشار الدكتور أحمد بيومى رئيس اللجنة العليا للدلائل الإرشادية للتدخلات البيطرية إلي أن الدلائل الإرشادية تشمل توضيحًا لطرق التشخيص المناسبة للعلاج لكل مرض علاوة على ذلك على مفاهيم السلامة الحيوية للمزارع كما تؤكد هذه الدلائل على استخدام طرق فعالة ومبنية على أدلة علمية موثوقة لمعالجة المجالات الرئيسية مثل سوء استخدام مضادات الميكروبات كما تعمل على تحسين سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني بتقليل المخلفات في الغذاء السليم

وقال إن الدلائل الإرشادية : تمكن مقدم خدمات صحة الحيوان من أن يقدم تشخيصًا دقيقًا للمرض بناءً على الأعراض المرضية والإصابات بما يساعدهم على تقييم العلاج القياسي المناسب للاستخدام في المواقف التي يوجهونها.