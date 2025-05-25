شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات القطارات الجديدة المقرر تشغيلها بالخط الأول للمترو والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت وزارة النقل منذ أيام أولى قطارات المترو المتفق على توريدها ضمن خطة تطوير الخط الأول للمترو، وتتميز هذه القطارات الجديدة، بنظام تكييف عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التلفزيونية المثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة ، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات، كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

أهم مميزات القطارات الجديدة:

• تصميم داخلي متصل (Open Gangway) يسمح بحرية التنقل بين العربات التسع

• مساحات مخصصة للكراسي المتحركة تضمن سهولة الوصول ودمج ذوي الهمم

• أنظمة متطورة لكشف الدخان وإنذار الحريق، مع إمكانية فصل العربات في حالات الطوارئ

• شاشات جانبية خارجية توضح اتجاه الرحلة بوضوح

• منصات أمان أمام كل باب (Safety Platforms) لتعزيز حماية الركاب

• سرعة تصميمية تصل إلى 120 كم/ساعة، وسرعة تشغيلية تصل إلى 80 كم/ساعة

• سعة استيعابية تصل إلى 2600 راكب خلال أوقات الذروة

• شاشات داخلية لعرض خط سير الرحلة ومعلومات التشغيل لحظيًا

تعكس هذه القطارات المتطورة التزام الهيئة القومية للأنفاق بتقديم منظومة نقل ذكي مستدام، حديثة وآمنة، تخدم ملايين الركاب يوميًا، وتمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل النقل الأخضر المستدام بمصر.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الخط الأول بالكامل من خلال تحديث كافة الأنظمة والوحدات المتحركة، حيث تم التعاقد مع الجانب الفرنسي على توريد عدد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط والتعاقد مع الجانب الأسباني لإعادة تأهيل عدد 23 قطار من القطارات العاملة بالخط، كما تم التعاقد مع شركة وطنية لتنفيذ أعمال تطوير ورشة طرة لتصبح قادرة على إستيعاب القطارات الجديدة التي سيتم توريدها للخط، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد مع تحالف مصري/فرنسي/ياباني لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية.