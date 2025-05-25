شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنطلقت منذ قليل، فعاليات حفل إطلاق الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، والذي يقيمه المجلس الصحى المصري بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "حلم يبدأ.. وواقع يتحقق"، بحضور الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتورة نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية.

ويتضمن الحفل، برنامجا علميا وأكاديميا مكثفا على مدار اليوم، حيث يلقى الدكتور أحمد بيومي كلمة الترحيب ووضع مراسم الاحتفال، بصفته رئيس الهيئة العليا للدلائل الإرشادية.

ويشمل البرنامج العلمي عرض فيلم قصير حول دور الطبيب البيطري وأهمية الدلائل الإرشادية، ويتبعه سلسلة من الكلمات المهمة يقدمها نخبة من المتخصصين.

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية رئيسية:

- الجلسة الأولى، بعنوان "الصحة الواحدة.. الرؤية والمنهجية"، والتي يرأسها الدكتور أحمد بيومي، رئيس الهيئة العليا للدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية، ويشارك في المناقشات كل من: عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والمهندس مصطفى الصياد.

- الجلسة الثانية، بعنوان "دور الطب البيطري في إطار منظومة الصحة الواحدة"، ويرأسها الدكتور أماني عباس، عميد كلية الطب البيطري جامعة بنها وعضو الهيئة العليا للدلائل الإرشادية.

- الجلسة الثالثة، تتناول "التحديات والفرص في تطبيق الدلائل البيطرية في الممارسات اليومية للأطباء البيطريين"، ويديرها الدكتور محمد الشرقاوي، ممثل الخدمات البيطرية بأكاديمية الشرطة وعضو الهيئة العليا للدلائل الإرشادية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات مشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين، منهم الدكتور جمال عبد الرحيم سويسة، رئيس جامعة بنها السابق وعضو هيئة الدلائل الإرشادية، والدكتور محمد مجدي غانم، أستاذ الأمراض الباطنة وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بنها السابق، والدكتور إيهاب هلال، نقيب الأطباء البيطريين بورسعيد.

ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع أسس علمية متقدمة للممارسات البيطرية في مصر، وتطوير منظومة الصحة الواحدة التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، في إطار الجهود المصرية لتطوير القطاع الصحي والبيطري.