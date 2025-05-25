شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم الجيزة تكشف سبب وجود حريق بمدرسة فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 مايو 2025 09:49 ص

قالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إن ماس كهربائى حدث بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، وتم السيطرة عليه، والامتحانات مستمرة بالمدرسة ولم تتوقف، حيث يوجد كابل أحدث دخان وتمت السيطرة عليه والامتحانات مستمرة.

وتعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

- الصفين الأول والثانى الثانوى العام انطلقت امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو الجارى وتعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لمن ليس لديهم أجهزة تابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت.

- تنطلق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى الجارى يوم 22 مايو .

- تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الشهادة الفنية لطلاب الدبلومات الفنية زراعى وتجارى وفندقى وصناعى يوم 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

- نهاية امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائي والإعدادى والثانوى يوم 27 مايو الجارى.