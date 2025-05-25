وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية 

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تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه النائب وجيه سنبل عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مزارع الإنتاج النباتي والحيواني والمشروعات التابعة لـ دير مارمينا بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

واستقبل وزير الزراعة والوفد المرافق له، في مستهل زيارتهم للدير، الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، والذي أعرب عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، للاطلاع على أنشطة الإنتاج الزراعي التي ينفذها الدير، ومزرعته المقامة على مساحة إجمالية حوالي 142 فدانًا.

وأشار وزير الزراعة إلى استعداد وزارة الزراعة لتقديم كافة سبل الدعم لتنمية تلك المشروعات الزراعية الإنتاجية الهامة بمزارع الدير، ونشاطها الزراعي المتميز، باعتبارها نموذجًا هامًا للإنتاج الزراعي والحيواني المتنوع، فضلًا عن تحقيق القيمة المضافة من خلال وحدات التصنيع الغذائي الملحقة بالمزرعة، والتي من شأنها خلق فرص عمل، كذلك طرح منتجات غذائية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

وشملت الزيارة تفقد مزارع الزيتون، والنخيل، فضلًا عن المحاصيل الحقلية، وزراعات البساتين، والصوب الزراعية المنزرعة بالخضر، والتي لوحظت جودة منتجاتها، وإنتاجيتها العالية.

وتفقد وزير الزراعة أيضًا مزارع الإنتاج الحيواني والتي تضم حوالي 1200 رأس من السلالات المتميزة لإنتاج الألبان، والملحق بها أيضًا محلب آلي متطور، فضلًا عن مصنع لإنتاج منتجات الألبان المختلفة، من الجبن والزبادي والزبدة، وغيرها من المنتجات ذات الجودة العالية، والمتوافقة مع المواصفات القياسية.

وشملت الزيارة أيضًا تفقد مشروع الإنتاج الداجني لإنتاج بيض المائدة، فضلًا عن مزرعة النعام من السلالات المتميزة، ومعامل التفريخ، إضافة إلى مصنع تجهيز اللحوم ومصنعاتها، كذلك تم تفقد منافذ التسويق الملحقة بالدير والتي من خلالها يتم طرح منتجات المزارع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للجهد المبذول، وسعادته البالغة لما شاهده من إنتاج متميز ومشروعات زراعية صناعية متكاملة، والتي توفر فرص العمل، كذلك توفر منتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار فاروق إلى تقديم كافة التيسيرات للنهوض وتنمية تلك المشروعات، وإزالة أية معوقات وتذليل العقبات، فضلا عن إمكانية توفير شتلات متميزة من الزيتون ذات الإنتاجية العالية للنهوض بالإنتاج، واستغلال باقي المساحات غير المستغلة، كذلك استعداد خبراء من وزارة الزراعة ومراكزها البحثية لتقديم الدعم الفني في مجالات الإنتاج النباتي وتقديم التوصيات اللازمة في مجال مكافحة الآفات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة التي تساهم في زيادة الإنتاجية.

ووجه فاروق بإرسال قافلة بيطرية لفحص قطعان الإنتاج الحيواني والداجني لتقديم التوصيات الدورية الهامة الخاصة بمعاملات الإنتاج وصحة الحيوان.

وقرر وزير الزراعة الاستجابة لطلب تقديم الدعم في تطهير وتجهيز أحد المساقي، لرفع كفاءة الري في المزرعة، وعلاج مشكلة الصرف بها.

وأكد الوزير أن ذلك يعد الدور الأصيل لوزارة الزراعة لتقديم الدعم الفني والمشورة وتسخير إمكانياتها للنهوض بالمشروعات الزراعية والإنتاجية المتميزة، ورفع كفاءتها، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية الشاملة.

واختتمت الزيارة بتفقد الورش ووحدات تصنيع المنتجات المختلفة، من الأخشاب والرخام، والفنون التشكيلية، والصناعات اليدوية كأحد المنتجات والأنشطة التي يقوم بها الدير، كما تم تفقد عدد من المباني والمعالم السياحية الهامة بالدير، حيث تم استعراض تاريخ انشاء الدير الحديث وأعمال التطوير التي تمت به على مدار السنوات الماضية.



وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية



وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية



وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية



وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية



وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية



وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية



وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية



وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية



وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية



وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية