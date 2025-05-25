شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للمعلوماتية: فريق من 3 طلاب يصمم نظاماً الكترونياً للحجز بالجراجات العامة والخاصة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن فوز فريق من طلاب الفرقة الرابعة بكلية علوم الحاسب والمعلومات التابعة للجامعة بمنحة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، لتمويل مشروع تخرجهم، وشراء المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع عملياً.

وأكدت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات ان المشروع الفائز بالدعم جاء ضمن مبادرة دعم التعاون البحثيITAC ، وهي مبادرة لـ ايتيدا تتم بالتعاون مع الشركات والجهات البحثية لتقديم تمويل لأفضل مشاريع طلبة الجامعات لطلاب السنة الأخيرة والمسجلين في كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي على مستوي الجمهورية.

وأضافت ان المشروع الفائز بالمنحة يعد المشاركة الاولي لكليتنا فهو ضمن اول مشاريع تخرج للدفعة الاولي بالكلية، والتي تترجم فسلفة عملنا الرامية لربط الدراسة النظرية بمشكلات المجتمع، حيث نحث طلابنا على اختيار إحدى المشكلات التي تواجه المجتمع لتكون موضوعا لمشروع تخرجهم، كي نسهم في حل مشكلات المجتمع، ونضمن تحول الخريجين الي رواد وأصحاب اعمال، حيث سيكون لمشاريع تخرجهم عائد اقتصادي واجتماعي.

وقالت ان فريق جامعة مصر للمعلوماتية صمم نظاماً الكترونياً متكامل للحجز بالجراجات العامة والخاصة، يمكن قائدي السيارات من حجز مكان بساحات الانتظار قبل وصولهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يسهم في توفير كثير من الوقت والجهد والتكلفة، وتخفيف الزحام المروري، بفضل اعتماد النظام الجديد على تطبيق الكتروني على الهاتف المحمول يمكن أي قائد مركبة من معرفة الأماكن المتاحة لوقوف السيارات داخل الجراجات العامة والخاصة مع القدرة على حجزها عن طريق التطبيق.

وأوضحت ان الطلاب تخصص هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني حيث عملوا على تقديم حل تقني متكامل، للإسهام في تطوير منظومة الجراجات المصرية كي تضارع المطبق بالخارج.

من جانبه قال الدكتور محمد طاهر الرفاعي، دكتور الذكاء الاصطناعي بالكلية والمشرف على مشروع تخرج الفريق الطلابي ان الفريق يضم كلاً من أمير محمد أمير، ريناد محمد الصاوي، يوسف تامر مصطفى الطلاب بالفرقة الرابعة بالكلية، كما شارك في الإشراف عليهم المدرس المساعد مي الشريعي، لافتاً الي أن مشروعهم يتكامل مع أنظمة إدارة الجراجات، فمن خلال التطبيق يتم فتح بوابات الجراج إلكترونياً بنظام التعرف على لوحة المركبة باستخدام أنظمة الرؤية الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي، ويمكّن قائد المركبة من الدفع إلكترونياً.

وأضاف أنه بجانب تلك المزايا فإن التطبيق يعتمد على أنظمة الأمن السيبراني المدمجة لحماية البيانات الخاصة بالجراج وقائد المركبة باستخدام أفضل وسائل التشفير والتحكم.