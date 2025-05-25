شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مراجعة دقيقة لاستعدادات موسم أقصى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة حالة الرى بمحافظة البحيرة خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية الحالية.

وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف على مستوى المحافظة، والتنسيق القائم بين وزارتى الرى والزراعة لمتابعة تطهيرات المساقي الخصوصية بأطوال تصل الى حوالى 2300 كيلومتر، وموقف صيانة بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية بزمام المحافظة ضمن مشروع "تأهيل المنشآت المائية" حيث يجرى الإعداد للبدء فى تأهيل 2 بوابة، وجارى تأهيل كوبرى على مصرف سيدى غازي، وموقف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه على الترع والتى بلغت عدد 411 رابطة حتى تاريخه، وموقف اعمال تأهيل الترع حيث تم نهو 290 كيلومتر وجارى العمل فى تأهيل 55 كيلومتر أخرى، ومتابعة موقف النقاط الساخنة بنطاق المحافظة وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تحسين حالة الرى بها.



جانب من الاجتماع

وتم استعراض موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى بنطاق محافظة البحيرة ، وإجراءات التطوير المؤسسى بإدارة الرى بالبحيرة، وتنفيذ سياسة تدوير المهندسين والفنيين بين مختلف الإدارات الواقعة بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة ، وعمل تدريب تحويلى ل (71) من السائقين والملاحظين ، كما تم أيضا عرض موقف الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق المحافظة ، وإجراءات التعامل مع المخالفات والتعديات على المجارى المائية وأملاك الوزارة بالمحافظة، وعرض موقف السكن الإدارى وأعمال الصيانة الجارية للمباني الإدارية ، وموقف صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، وموقف التعامل مع الشكاوى الواردة من المنتفعين بنطاق المحافظة .

وأكد سويلم، استمرار جاهزية المنظومة المائية بكافة المحافظات وكذلك بمحافظة البحيرة لاستيفاء كافة الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية الحالية.

ووجه بإجراء مراجعة دقيقة لجميع محاور خطة الإدارة لإنهاء الاستعدادات الخاصة بموسم أقصى الاحتياجات ، والتوجيه بنهو كافة أعمال تطهيرات الترع والمصارف خلال 10 أيام من تاريخه بحد أقصى ، واستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه لمتابعة تطهير المساقى الخصوصية ، وتفعيل دور الروابط فى التعاون مع الوزارة فى إدارة المياه ، وقيام إدارة الرى بالبحيرة بمتابعة استخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين القائمين بالرى بإستخدام الرى بالغمر بهذه الأراضى ، مع استمرار متابعة أعمال صيانة البوابات والالتزام بالمناوبات ، والمتابعة المستمرة للمناسيب بشبكة الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه بين كافة المنتفعين ، والتنسيق مع جميع الجهات بخصوص الأعمال الجاري تنفيذها علي ترعه المحمودية لضمان تدفقات المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات .

