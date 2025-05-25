شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 92 كلية للذكاء الاصطناعى يدرس بها 112 ألف طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة "حقائق وأرقام" التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسليط الضوء على أبرز مؤشرات وتطورات قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي في مصر،نشرت وزارة التعليم العالى إنفوجراف حول كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي:-

يبلغ عدد كليات الذكاء الاصطناعي حاليًا 92 كلية

يدرس بها أكثر من 112 ألف طالب.

تحتل مصر المركز الأول إفريقيًا في مجال الذكاء الاصطناعي بعدد يتجاوز 7000 بحث علمي منشور.

تابعونا في الإنفوجرافات القادمة من "حقائق وأرقام" لمزيد من الإحصاءات والمعلومات الموثقة حول التعليم العالي في مصر.