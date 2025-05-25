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التعليم العالى: 92 كلية للذكاء الاصطناعى يدرس بها 112 ألف طالب

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التعليم العالى: 92 كلية للذكاء الاصطناعى يدرس بها 112 ألف طالب

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القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة "حقائق وأرقام" التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسليط الضوء على أبرز مؤشرات وتطورات قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي في مصر،نشرت وزارة التعليم العالى إنفوجراف حول كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي:-

يبلغ عدد كليات الذكاء الاصطناعي حاليًا 92 كلية

يدرس بها أكثر من 112 ألف طالب.

تحتل مصر المركز الأول إفريقيًا في مجال الذكاء الاصطناعي بعدد يتجاوز 7000 بحث علمي منشور.

تابعونا في الإنفوجرافات القادمة من "حقائق وأرقام" لمزيد من الإحصاءات والمعلومات الموثقة حول التعليم العالي في مصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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