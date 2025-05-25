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وزارة الصحة توجة نصائح مهمة للحفاظ على صحة العيون فى الحج

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 25 مايو 2025 10:49 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج والتى تتضمن :-

- غسل الوجه واليدين بالماء البارد

- استخدام النظارات الشمسية

- وضع قطرات مرطبة للعين وأخرى مضادة للحساسية (بعد استشارة الطبيب)

- عن استخدام أدوات أخرى

- عن استخدام العدسات اللاصقة

- في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، يمكن استشارة طبية


نصائح هامة للحفاظ على صحة العيون فى الحج

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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