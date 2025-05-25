شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصائح مهمة للحفاظ على صحة العيون فى الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأحد، 25 مايو 2025 10:49 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج والتى تتضمن :- - غسل الوجه واليدين بالماء البارد - استخدام النظارات الشمسية - وضع قطرات مرطبة للعين وأخرى مضادة للحساسية (بعد استشارة الطبيب) - عن استخدام أدوات أخرى - عن استخدام العدسات اللاصقة - في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، يمكن استشارة طبية

نصائح هامة للحفاظ على صحة العيون فى الحج

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز