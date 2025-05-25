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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصائح مهمة للحفاظ على صحة العيون فى الحج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 25 مايو 2025 10:49 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج والتى تتضمن :-
- غسل الوجه واليدين بالماء البارد
- استخدام النظارات الشمسية
- وضع قطرات مرطبة للعين وأخرى مضادة للحساسية (بعد استشارة الطبيب)
- عن استخدام أدوات أخرى
- عن استخدام العدسات اللاصقة
- في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، يمكن استشارة طبية
نصائح هامة للحفاظ على صحة العيون فى الحج
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