شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة الحارة.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس غدا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 مايو 2025 11:57 ص

تصل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد لذروتها غدا الإثنين وذلك بحدوث مزيد من الارتفاعات فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود البلاد طقس شديد الحرارة.

ومتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتسجل على القاهرة غدا 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة ، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس .

ويشهد اليوم الأحد 25 مايو 2025، موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر .

ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من أقصى الغرب وشمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 40 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 44 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 28 درجة.