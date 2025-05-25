شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة فى غزة تدفق المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في قطاع غزة هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر.

وشددت "الأونروا" - في منشور عبر منصة "إكس"على أن الفلسطينيين بقطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات موضحة أن قطاع غزة يحتاج على أقل تقدير ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميا، تديرها الأمم المتحدة.

يذكر أن 58 فلسطينيا قد توفوا بسبب سوء التغذية، و242 آخرين بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن والأطفال، خلال 80 يوما من الحصار الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يواصل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة.. فيما وسّع الاحتلال، خلال الأيام الماضية، حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا عن عدوان بري في شمال وجنوب القطاع.