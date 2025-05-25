شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية.. موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 مايو 2025 11:22 ص

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 38 درجة بينما جنوب الصعيد 43 درجة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من غرب البلاد وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأحد 25 مايو 2025، موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر .

ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من أقصى الغرب وشمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 40 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 44 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 28 درجة.



