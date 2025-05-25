شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية تعتمد قرارا تاريخيا تقدمت به مصر والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية أعلنت لأول مرة قرارًا تاريخيًا قدمته مصر وإسبانيا بشأن الأمراض المُعدية، مؤكدًا على العدالة والشمول، حيث أعلنت الدول الأعضاء عن دعمها الكامل لـ 41 دولة من أعضاء منظمة الصحة العالمية، وأعلنت الأمراض المُعدية أولوية صحية عالمية، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم تهميش أي مريض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن القرار يؤكد أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يعيشون مع واحد أو أكثر من 7000 مريض نادرًا، ويبدأ معظمهم في مرحلة الطفولة ويمكن أن يؤدي إلى صعوبات جسدية ونفسية كبيرة.

ويدعو القرار الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى دمج الأمراض المُعدية في التخطيط الصحي الوطني، وتحسين التشخيص والرعاية من خلال التغطية الصحية الشاملة، وتحديث السياسات الشاملة، وتسريع الابتكار، والوصول إلى علاجات بأسعار معقولة.

والأهم من ذلك، أن منظمة الصحة العالمية تضع خطة عمل عالمية شاملة لمدة 10 سنوات بشأن الأمراض المُعدية، مع إمكانية قياس التقدم نحو تحقيق العدالة والشمول.