شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تقرر تحويل طلاب معهد الهندسة وتكنولوجيا السيارات لمعهد مناظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1376 لسنة 2024، بشأن تحويل المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبولس الجديدة ليصبح المعهد التكنولوجى العالى بهليوبولس الجديدة.

ونصت الجريدة الرسمية على تعديل نظام الدراسة ليصبح على مرحلتين دراسيتين المرحلة الأولى مدتها سنتين ويمنح من يجتازها درجة الدبلوم المهنى فوق المتوسط التكنولوجى فى التخصص، والمرحلة الثانية مدتها سنتين دراسيتين يقبل بها الطلاب الحاصلين بتقدير جيد على الأقل ويمنح من يجتازها درجة البكالوريس المهنى التكنولوجى فى التخصص، مع اعتماد الخطة الدراسية والمحتوى العلمى للمعهد وتغيير لائحة المعهد للعمل بقطاع المعاهد التكنولوجية 2+2 .

ويمنح المعهد الشهادات والدرجات المهنية فى مجالات تكنولوجيا الكهرو ميكانيكا وتكنولوجيا الحاسبات والمعلومات .

ونصت المادة 5 من قرار وزير التعليم العالى على أن يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمى علوم وعلمى رياضة بمجال تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات، والثانوية العامة علمى رياضة بمجال تكنولوجيا الكهروميكانيكا وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات، ويحول الطلاب المقيدين بالمعهد بالفرقة الأول الفرقة الثانية إلى معاهد مناظرة بنفس حالاتهم.