شكرا لقرائتكم خبر عن 25 جهازا لإنهاء إجراءات السفر ذاتيا بمطار القاهرة لتوفير الوقت ومنع التكدس والان مع تفاصيل الخبر

يوفر مطار القاهرة الدولي، عدد 25 جهازا إنهاء إجراءات السفر الذاتي "SELF CHECK IN" بمباني الركاب 2 و3، حيث تم تخصيص 9 أجهزة بمبنى الركاب رقم 2 و16 جهاز بمبنى الركاب رقم 3، وذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على توفير تجربة سفر ممتعة ومريحة للمسافرين عبر مطار القاهرة وبهدف توفير الوقت والتيسير على الركاب في إنهاء إجراءات سفرهم.

وتمكن أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية الركاب المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي من إنهاء إجراءات سفرهم من تسجيل، وإدخال بيانات الحجز، وذلك بعد القيام بمسح جواز السفر الخاص بالراكب ضوئياً كما يتمكن المسافر من خلالها اختيار مقعده على طائرة شركة الطيران المسافر علي متنها وطباعة بطاقة صعوده إلى الطائرة ما يؤدى لتفادى التكدس داخل صالات السفر، والتقليل من التعامل البشرى بشكل مباشر مع الركاب المسافرين.

وقامت شركة الميناء بتزويد صالتي السفر بالمبنيين 2 و3 بلوحات ديجيتال إرشادية تشير إلى أماكن تواجد أجهزة إجراءات السفر الذاتية لتمكن المسافرين من الوصول إليها وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر.



أجهزة إنهاء إجراءات السفر ذاتيا بمطار القاهرة



أجهزة إنهاء إجراءات السفر ذاتيا بمطار القاهرة



أجهزة إنهاء إجراءات السفر ذاتيا بمطار القاهرة