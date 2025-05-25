شكرا لقرائتكم خبر عن 20 يوما على امتحانات الثانوية العامة.. موعد إعلان أرقام الجلوس للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

20 يوما تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ 15 يونيو المقبل، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه من المقرر أن يتم إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2025 ومقار اللجان الامتحانية خلال أيام حيث تعلن الأسبوع الجارى ويمكن للطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم للحصول على رقم الجلوس واللجنة الامتحانية كما سيتم توفير أرقام جلوس الطلاب فى المدارس الثانوية يستطيع الطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من مدرسته.

وتنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.