شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر فى المركز 65 بمؤشر النظام البيئى العالمى للشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته؛ سلط المركز الضوء على نتائج مؤشـــر النظـــام البيئي العالمـــي للشـــركات الناشـــئة الصادر عن منصة "StartupBlink" البحثية العالمية للشركات الناشئة عام 2025، والذي أوضح أن معدل نمو النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة في عام 2025 أقل من 21٪، مع الأخذ في الاعتبار التباين في إجمالي درجات المدن.

ويُعد مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة الأكثر شمولًا في العالم، حيث يُصنّف بيئة الشركات الناشئة، ويُقيّم جوانب مختلفة من منظومات الشركات الناشئة باستخدام أكثر من 40 معيارًا، ويهدف إلى توفير معلومات مجانية عالية الجودة لمؤسسي الشركات الناشئة، ليتمكنوا من اتخاذ قرارات ذكية بشأن الانتقال واختيار المكان المناسب لتأسيس شركاتهم الناشئة، ولكل منظومة بيئية نتيجة إجمالية، وهي مجموع ثلاث نتائج فرعية تقيس الكمية والجودة وبيئة العمل.

تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ جميع المناطق الإقليمية، حيث توسعت بنسبة 27.4%، تليها أوروبا بنسبة 26.2%، ثم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 24.9%.

وأظهرت النتائج أنه بمقارنة عدد الشركات الناشئة بين عامي 2024 و2025 على خريطة الشركات الناشئة العالمية عبر 11 قطاعًا رئيسا، كانت قطاعات التكنولوجيا الغذائية، والأجهزة وإنترنت الأشياء، والطاقة والبيئة أسرع القطاعات نموًا، حيث توسّع كل منها بأكثر من 40% في عدد الشركات الناشئة، فيما أظهر قطاع النقل أبطأ نمو حيث حقق نمو ايجابي 0.9%، ويُعدّ قطاع التكنولوجيا التعليمية القطاع الوحيد الذي شهد انخفاضًا، بمعدل نمو سلبي بلغ -2.3%.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتبوأ الصدارة عالميًا في بيئة الشركات الناشئة، متقدمةً بفارقٍ يفوق تقدم المملكة المتحدة في المركز الثاني بأربع مرات تقريبًا، ومع ذلك، تُظهر الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤ في النمو، حيث سجلت أدنى معدل نمو بين أفضل 50 بيئة، بنسبة 18.2% فقط، مقارنةً بـ 26.3% للمملكة المتحدة و20.6% لإسرائيل، وتأتي سنغافورة في المركز الرابع بمعدل نمو 44.9% ثم كندا في المركز الخامس بمعدل نمو 18.8%.

وجاءت الإمارات في المركز 21 عالميًا والمركز الأول عربيًا بمعدل نمو 32% تلتها السعودية في المركز 38 عالميًا والمركز الثاني عربيًا بمعدل نمو 236.8%، تلتها البحرين في المركز 62 عالميًا والمركز الثالث عربيًا بمعدل نمو 40.1%.

وتحسن ترتيب مصر مركزًا في المؤشر حيث جاءت في المركز 65 من بين 100 دولة عام 2025، مقابل المركز 66 من بين 100 دولة عام 2024، وجاءت في المركز الرابع عربيًا عام 2025، كما بلغ عدد الشركات الناشئة في مصر 563 شركة.

وفي أفريقيا، صعدت مصر مركزين إلى المركز الثالث، مسجلة بذلك أعلى تصنيف إقليمي لها منذ انضمامها إلى قائمة أفضل 5 دول في أفريقيا في عام 2021، كما حافظت مصر على صدارتها في شمال أفريقيا منذ عام 2021.

وتضم مصر مدينتين ضمن أفضل 1000 مدينة على مستوى العالم، وكلاهما تظهران زخمًا إيجابيًا، واحتلت القاهرة المركز الثاني في أفريقيا منذ عام 2023، وعلى مستوى شمال أفريقيا، حافظت القاهرة على المركز الأول منذ عام 2020، وجاءت في المركز 90 من بين 1450 مدينة عام 2025.