شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يفتتح مشروعات جديدة باستثمارات محلية وأجنبية فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولته التفقدية بمحافظات الصعيد بزيارة إلى محافظة سوهاج، حيث قام بمتابعة مشروعات البنية التحتية الجارية في المنطقتين الصناعيتين بغرب طهطا وغرب جرجا، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول بالشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وممثلو الشركات المنفذة لأعمال الترفيق بالمناطق الصناعية.

منطقة غرب طهطا: جهود بنية تحتية واستعدادات لطرح الأراضي الصناعية

بدأ الوزير جولته بزيارة المنطقة الصناعية في غرب طهطا، التي تمتد على مساحة إجمالية 793 فدانًا، خُصص منها 238 فدانًا للمرحلة الأولى. وتستهدف المنطقة جذب استثمارات في عدة قطاعات، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والتعدينية ومواد البناء والغزل والنسيج.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل حول نسب تنفيذ أعمال الترفيق، حيث تم إنجاز 75% من شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصناعي والاتصالات، فضلًا عن الانتهاء الكامل من شبكة الغاز الطبيعي. كما تفقد محطة معالجة الصرف الصناعي التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 80%، وتنفذها شركة "حسن علام" بسعة تشغيلية تبلغ 21,800 متر مكعب يوميًا.

وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية تمهيدًا لطرح 20 قطعة أرض صناعية مكتملة المرافق عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" في الأول من يونيو المقبل، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة بحلول أغسطس 2025.

افتتاح خط إنتاج جديد بمصنع "سيتي فودز"

وفي إطار دعم قطاع الصناعات الغذائية، افتتح الوزير خط الإنتاج الثاني بمصنع "سيتي فودز"، المتخصص في إنتاج البسكويت والمخبوزات الجافة، باستثمارات جديدة بلغت 30 مليون جنيه. ويعمل المصنع حاليًا بطاقة إنتاجية 25 طن يوميًا من خلال خطه الأول، بينما يضيف الخط الجديد قدرة إنتاجية قدرها 20 طنًا يوميًا.

كما وضع الوزير حجر الأساس لتوسعة المصنع على مساحة 3 آلاف متر مربع إضافية، والتي ستُخصص لإنتاج البسكويت والحلاوة الطحينية، باستثمارات تُقدَّر بنحو 25 مليون جنيه. ويعمل بالمصنع حاليًا نحو 90 عاملًا، ويُعد من المشروعات الصناعية الواعدة بالمحافظة.

غرب جرجا

توجه الوزير بعد ذلك إلى المنطقة الصناعية بغرب جرجا، والتي تمتد على مساحة 1069 فدانًا، واطّلع على موقف أعمال المرحلة الأولى المقامة على 270 فدانًا، والتي تضم 248 قطعة أرض مخصصة للصناعات الهندسية والتعدينية ومواد البناء والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

كما تابع الوزير تنفيذ مشروعات الترفيق الجارية في التوسعات الشمالية للمنطقة، التي تقام على مساحة 64 فدانًا، حيث تم الانتهاء من 75% من أعمال البنية التحتية، بما يشمل شبكات الطرق والمياه والصرف والكهرباء والاتصالات، بجانب اكتمال شبكة الغاز الطبيعي وربط الموزعات الرئيسية بمحطات المحولات.

وأكد الوزير أن 18 قطعة أرض صناعية شاغرة سيتم طرحها في الأول من يونيو المقبل ضمن المرحلة الجديدة على منصة مصر الصناعية، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية لإنهاء الأعمال في أغسطس 2025.

افتتاح مصنع "الرضوان الدولي": أول مصنع مصري لإنتاج كباسات التبريد

واختُتمت الزيارة بافتتاح الوزير مصنع شركة "الرضوان الدولية للصناعات الهندسية" بالمنطقة الصناعية غرب سوهاج، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تصنيع كباسات أجهزة التبريد (الكومبريسور). وتبلغ استثمارات المشروع 5 ملايين دولار، ويقام على مساحة 5 آلاف متر مربع.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس وليد رضوان، رئيس الشركة، الذي أوضح أن المصنع ينتج كباسات تتراوح قدرتها بين 1/10 و¾ حصان، بنسبة مكون محلي تبلغ حاليًا 40%، ويُجرى العمل على رفعها إلى 70%. كما يجري حاليًا استصدار التراخيص الخاصة بتصنيع المحرك الكهربائي للمكبس بنسبة مكون محلي 70%.

وأوضح رضوان أن المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى عدة دول من بينها تركيا والسعودية والكويت والإمارات ولبنان والسودان واليمن وليبيا. وقد تفقد الوزير خطوط الإنتاج والتجميع والاختبار والتغليف، بالإضافة إلى المعمل المركزي الذي تُجرى فيه اختبارات الجودة النهائية على المنتجات.