أخبار مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25-5-2025 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25-5-2025 بمحافظات الجمهورية

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 25 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 25-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:14  ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:48 م
موعد صلاة العشاء  9:18


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:56 م
موعد صلاة العشاء 9:28 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:08
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد  صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:45 م
موعد صلاة العشاء 9:16  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:10
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة  العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:31 م
وقت صلاة العشاء 8:58 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29  ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 07: 4
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:52


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements