شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تعلن إصابة شخصين فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أنه فى حوالى الساعة 9,27 مساء اليوم الموافق 24 الجارى تبلغ من شهود عيان أنه أثناء سير شخصين بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة أول المنيا أحدهما يحمل كيس بداخله أنبوبة بوتجاز صغيرة إلا أن الأنبوبة انفجرت مما أدى إلى إصابة حاملها بتهتك شديد باليد ومناطق متفرقة بالجسم.

كما أصيب الشخص المرافق له بإصابات متوسطة دون حدوث أية إصابات أو تلفيات أخرى.. وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإستكمال الفحص والتحرى.