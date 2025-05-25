شكرا لقرائتكم خبر عن قضية أحمد فاتح تُشعل الجدل.. حقيقة أول رجل عربى يلد طفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدّر اسم "أحمد فاتح" محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء مثيرة للجدل عن كونه أول رجل عربي يخوض تجربة الحمل والولادة بعد إجراء عملية تحول جنسى، وذلك قبل أن يتوفى إثر مضاعفات صحية خطيرة، وفقًا لما تداولته بعض المواقع غير الرسمية.

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ووفق ما تم تداوله على منصات مثل تيك توك وإنستجرام، فإن أحمد فاتح – ويُقال إن اسمه الحقيقي هو أحمد بلعيد - يزعم البعض أنه فنان جزائرى يبلغ من العمر 28 عامًا، مقيم في أوروبا، وقد بدأ بنشر فيديوهات توثق مراحل حمله، زاعمًا أنه خضع لعملية تحويل جنسي جزئي مكنته من الإنجاب عبر التلقيح الصناعي.

اللافت أن أحمد ظهر في عدد من المقاطع المصورة ببنية جسدية ذكورية واضحة، وبطن منتفخ بشكل لافت، ما أثار موجة واسعة من الصدمة والاستغراب، خصوصًا في ظل تأكيد المجتمع الطبي أن الحمل لدى الذكور أمر مستحيل بيولوجيًا دون تحويل كامل للأعضاء التناسلية.

وبحسب الرواية المتداولة، أجرى الفاتح عملية ولادة قيصرية في إحدى المستشفيات الأوروبية، حيث أنجب طفلة أسماها "مايا"، لكنه توفي بعدها بأسابيع قليلة نتيجة ما وُصف بمضاعفات صحية حادة، من دون أن يتم تأكيد أو نفي هذه المعلومات من أي مصدر رسمي.

في المقابل، نفت مصادر جزائرية لوسائل إعلام محلية أي معرفة بالشخص المذكور، مؤكدة أنه غير معروف في الوسط الفني أو الإعلامي الجزائري، كما لم يُنشر عنه أي خبر سابق في صحف رسمية أو معروفة قبل انتشار هذه الرواية.

ورغم الزخم الكبير الذي أثارته هذه القصة، إلا أن الغموض ما زال يلف تفاصيلها، وسط انقسام واسع على مواقع التواصل بين من يراها مجرد "ترند وهمي" لجذب الانتباه، ومن يصدق أن أحمد الفاتح خاض فعلًا تجربة استثنائية وغير مسبوقة في العالم العربي.