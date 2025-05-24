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جمعية النواب العموم العرب تطلق برنامجها التدريبي من مدينة الغردقة برعاية مصرية

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  • جمعية النواب العموم العرب تطلق برنامجها التدريبي من مدينة الغردقة برعاية مصرية 1/2
  • جمعية النواب العموم العرب تطلق برنامجها التدريبي من مدينة الغردقة برعاية مصرية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

السبت، 24 مايو 2025 10:00 م

في إطار دعم التعاون القضائي العربي، وتعزيز تبادل الخبرات بين النيابات العامة في الدول العربية، انطلقت صباح اليوم بمدينة الغردقة فعاليات ورشة العمل المتخصصة في “أساليب تحقيق ومكافحة الإرهاب”، تحت مظلة جمعية النواب العموم العرب، برئاسة فضيلة الشيخ/ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام للمملكة العربية – رئيس الجمعية – وبرعاية النيابة العامة المصرية، وبحضور المستشار/ محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية.

يشارك في الورشة نخبة من أعضاء النيابات العامة في الدول العربية الشقيقة، في إطار مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وبحث سُبل التنسيق في آليات التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الإرهاب.


وتتناول الورشة عددًا من المحاور الفنية والقانونية المتعلقة بأساليب التحقيق الحديثة، ووسائل التعاون الدولي، وتحديات مواجهة الإرهاب العابر للحدود، وذلك من خلال جلسات حوارية ومحاضرات متخصصة، يُقدِّمها خبراء وممثلون عن الجهات القضائية المعنية.

وتأتي هذه الورشة في سياق المساعي الدؤوبة لتعزيز البنية المؤسسية للعدالة العربية، وترسيخ مبدأ التكامل بين النيابات العامة في التصدي لظاهرة الإرهاب، كأحد أخطر التهديدات لجبهتنا الداخلية، تفعيلاً لمخرجات دور الانعقاد السابق، الذي تم خلاله أيضًا الاتفاق على اختيار مصر مقرًّا دائمًا للجمعية.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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