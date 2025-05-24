شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة الحارة.. تحذير عاجل من ارتفاعات جديدة بحرارة الجو الـ 48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة خلال ال 48 ساعة المقبلة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود موجة شديدة الحرارة.

ومتوقع أن تصل درجات الحرارة لذروتها مع يوم الاثنين المقبل حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة لتسجل 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 25 مايو 2025، موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر .

ومتوقع غدا نشاط رياح على بعض المناطق ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من أقصى الغرب وشمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 40 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 44 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 28 درجة.