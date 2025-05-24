شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تعلن نقاط ثابته فى خطوط المترو الثلاثة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وليد عبد السلامالسبت، 24 مايو 2025 09:36 م
أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن نقاط الإسعاف الموجودة بمحطات المترو فى الخطوط الثلاثة
أولا نقاط الإسعاف الثابته فى الخط الأول :
1- حلوان
2- المعادى
3- دار السلام
4- السيدة زينب
5- السادات
6- الشهداء
7- كوبرى القبة
8- حلمية الزيتون
9- المرج الجديدة
ثانيا نقاط الاسعاف بالخط الثانى :
1- الجيزة
2- الدقى
3- العتبة
4- شبرا الخيمة
ثالثا نقاط الاسعاف بالخط الثالث :
1- العباسية
2- ألف مسكن
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