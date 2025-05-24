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هيئة الإسعاف تعلن نقاط ثابته فى خطوط المترو الثلاثة.. اعرف التفاصيل

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هيئة الإسعاف تعلن نقاط ثابته فى خطوط المترو الثلاثة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وليد عبد السلام

السبت، 24 مايو 2025 09:36 م

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن نقاط الإسعاف الموجودة بمحطات المترو فى الخطوط الثلاثة 

أولا نقاط الإسعاف الثابته فى الخط الأول : 

1- حلوان 

2- المعادى 

3- دار السلام 

4- السيدة زينب

5- السادات 

6- الشهداء

7- كوبرى القبة 

8- حلمية الزيتون

9- المرج الجديدة 

ثانيا نقاط الاسعاف بالخط الثانى : 

1- الجيزة 

2- الدقى 

3- العتبة 

4- شبرا الخيمة 

ثالثا نقاط الاسعاف بالخط الثالث : 

1- العباسية 

2- ألف مسكن 

 

 

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