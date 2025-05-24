شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينشر فيديو عن مشروع "سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

نشر مجلس الوزراء فيديو يرصد لقطات من مشروع " سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة، ولقطات جديدة من أرض الواقع بمدينة أكتوبر الجديدة لأحد أهم المشروعات التي استفاد منها آلاف المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" على اختلاف فئات الدخل.

وأوضح الفيديو أن المشروع يضم مساحات خضراء شاسعة ومناطق سكنية مخططة.. وخدمات تعليمية وصحية وتجارية متعددة، تلخص مدى النمو العمراني الذي بلغته مدينة أكتوبر الجديدة بعد أن كانت مجرد أرض صحراوية قبل سنوات.