شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية: 7 شهداء في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، يوسف أبو كويك، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت ثلاث غارات عنيفة خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين، مشيرًا إلى أن اثنتين من الغارات وقعتا في مخيم النصيرات وسط القطاع، والثالثة استهدفت حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وأضاف أبو كويك، خلال رسالة له على الهواء، أن الغارات تزامنت مع قصف جديد استهدف مناطق شرقية وغربية بمحافظة خان يونس، حيث طال أحد المنازل في المنطقة الغربية، في إطار تصعيد مستمر يعكس رغبة الاحتلال في توسيع عملياته جنوب القطاع بعد السيطرة الجزئية على شماله.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن الغارات تأتي وسط مؤشرات على تصعيد ميداني متصاعد، لا سيما مع تواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يضاعف من معاناة المدنيين ويدفع بمزيد من العائلات إلى النزوح مجددًا، في ظل غياب ممرات آمنة أو مراكز إيواء قادرة على الاستيعاب.