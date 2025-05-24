شكرا لقرائتكم خبر عن الرجل الحامل.. قصة أحمد فاتح أول رجل عربى يخوض تجربة الحمل والولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنان الجزائرى أحمد فاتح محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعى بعد إعلان حمله وإنجابه لطفلة، ليسجل بذلك اسمه كأول رجل عربى يخوض تجربة الحمل والولادة.

أحمد فاتح، المعروف أيضًا باسم أحمد بلعيد، هو فنان جزائرى شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، عاش في أوروبا بعد زواجه في عام 2023 من رجل أعمال سعودى، بدأت قصته تثير الانتباه حين أعلن عبر حساباته الشخصية أنه حامل في شهره الأول، وقد استمر بتوثيق يوميات الحمل حتى ولادة طفلته “مايا” بعملية قيصرية، أجريت تحت إشراف فريق طبي دولي متخصص فى موناكو.



فاتح

بحسب مصادر مقربة، خضع أحمد فاتح قبل سنوات لعملية تحول جنسي جزئى، احتفظ من خلالها بجزئه العلوي كرجل بينما تم تعديل الجزء السفلي ليتيح له إمكانية الحمل. وبعد زواجه، لجأ إلى استشارات طبية انتهت بإجراء عملية تلقيح صناعي، تم خلالها زرع الجنين في تجويف خاص داخل جسده.

في أحد المستشفيات الفرنسية، أنجب أحمد فاتح طفلته “مايا” بعملية قيصرية أثارت عاصفة من الجدل الطبي والديني والثقافي، ولم تمر سوى أسابيع قليلة حتى توفي أحمد فى 23 مايو 2025، في ظروف قيل إنها ناتجة عن مضاعفات صحية خطيرة عقب الولادة، في حين لم تصدر جهات طبية رسمية توضيحًا دقيقًا لسبب الوفاة حتى الآن.

أشعلت قصة أحمد الفاتح موجة من ردود فعل غاضبة في حين اعتبرها رواد التواصل الاجتماعي صادمة ومناقضة للقيم الدينية والثقافية، خصوصًا في مجتمعات عربية مثل الجزائر والخليج العربي.