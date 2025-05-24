شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بحجز الفنادق للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم البدء فى الإعداد مبكرا لموسم الحج هذا العام بشكل متكامل لكل البعثات، حيث بدأنا مع نهاية شهر يوليو الماضى الإعداد لموسم الحج للجهات المنظمة".

وأضاف أيمن عبد الموجود خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن ذلك يأتى فى إطار التنسيق الكامل مع المملكة العربية السعودية ووزارة الحج بشأن وضع برنامج زمنى للإنتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بموسم الحج.

وأوضح أيمن عبد الموجود، أن كل ذلك ساهم فى الإنتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بحجز الفنادق خاصة إدارة التأشيرات وتصريح الطيران وكل الأمور المتعلقة برحلة الحج مبكرا وسهل إنهاء إجراءات المتعلقة بالعيادات الطبية وتقديم كل الخدمات المتعلقة بحجوزاتنا داخل الأراضى السعودية.

ولفت أيمن عبد الموجود إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بحج الجمعيات الأهلية، والحجاج المصريين بدأوا السفر إلى المدينة المنورة بدءا من يوم 18 مايو.