شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدد من المناطق بالقاهرة بعد قليل انقطاع فى خدمة مياه الشرب، لمدة 8 ساعات، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيامها بالانتهاء من أعمال لحام وربط خط المياه قطر 800مم على 400مم بميدان حدائق القبة.

وأكدت الشركة أن الأمر سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (منشية البكرى –عمارات العبور - الحرس الجمهورى –دار المشاه – دار القوات الجوية - منطقة حدائق القبة –حمامات القبة - منشية الصدر ) ، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم السبت الموافق 24-5-2025 وحتى الساعة السادسة صباح غدا الأحد الموافق 25-5-2025 ولمدة 8 ساعات.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

وأكدت الشركة أنه ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

